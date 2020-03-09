«Аугсбург» уволил Шмидта с поста главного тренера

«Аугсбург» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Мартином Шмидтом. Его команда проиграла в семи из последних девяти матчей.

— Это решение было непростым для нас, — заявил директор «Аугсбурга» Штефан Ройтер. — Но мы набрали четыре очка в девяти матчах и решили сменить тренера. В текущей ситуации мы видим угрозу сохранению места в бундеслиге. Поэтому приняли такое решение.

«Аугсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице бундеслиги после 25 туров.