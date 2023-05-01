Арбитр обратился в полицию из-за угроз расправой после ошибки в матче «Бохум» — «Боруссия»
Арбитр Саша Штегеманн подал заявление в полицию из-за угроз расправой после его ошибки в матче «Бохум» — «Боруссия» (1:1) в 30-м туре бундеслиги, утверждает Der Tagesspiegel.
На 65-й минуте матча Штегеманн не назначил пенальти в ворота «Бохума» за фол Данило Соареса против Карима Адейеми. После игры Штегеманн признал, что совершил ошибку в этом эпизоде.
После этой встречи «Боруссия» упустила лидерство в бундеслиге, пропустив вперед себя «Баварию». Дортмундцы с 61 очком занимают второе место, отставая от мюнхенцев на 1 очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|18
|8
|4
|81-33
|62
|
2
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|
3
|Унион Б
|30
|16
|8
|6
|44-31
|56
|
4
|Фрайбург
|30
|16
|8
|6
|46-37
|56
|
5
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|54-37
|54
|
6
|Байер
|30
|14
|6
|10
|53-41
|48
|
7
|Вольфсбург
|30
|12
|10
|8
|54-37
|46
|
8
|Майнц
|30
|12
|9
|9
|49-43
|45
|
9
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|10
|9
|50-46
|43
|
10
|Боруссия М
|30
|9
|9
|12
|44-48
|36
|
11
|Кельн
|30
|8
|11
|11
|40-48
|35
|
12
|Вердер
|30
|10
|5
|15
|48-58
|35
|
13
|Аугсбург
|30
|8
|7
|15
|39-55
|31
|
14
|Хоффенхайм
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
15
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|38-52
|28
|
16
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|
17
|Шальке
|30
|6
|9
|15
|28-57
|27
|
18
|Герта
|30
|5
|7
|18
|35-61
|22
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|21:30
|
Бохум – Боруссия Д
|1 : 1
|29.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|1 : 1
|29.04
|16:30
|
Кельн – Фрайбург
|0 : 1
|29.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|1 : 0
|29.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|2 : 1
|29.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|0 : 0
|29.04
|19:30
|
Шальке – Вердер
|2 : 1
|30.04
|16:30
|
Бавария – Герта
|2 : 0
|30.04
|18:30
|
Вольфсбург – Майнц
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|21
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|26
|1
|6
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