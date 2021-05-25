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Флик подпишет контракт со сборной Германии до 2024 года

11:07
Ханс-Дитер Флик. Фото AFP
Ханс-Дитер Флик. Фото AFP
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Ханс Дитер-Флик возглавит сборную Германии после чемпионата Европы. Он подпишет контракт с национальной сборной до 2024 года, сообщает Kicker.

После Евро-2020 он займет место Йоахима Лева.

С 2019 года и до конца сезона-2020/2021 немец возглавлял мюнхенскую «Баварию». В 2020 году мюнхенцы одержали победу в Лиге чемпионов УЕФА.

Последним серьезным достижением сборной Германии стала победа на Кубке Конфедераций, который проходил в России в 2017 году. На чемпионате мира 2018 года подопечные Йоахима Лева смогли преодолеть групповой этап.

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