Флик подпишет контракт со сборной Германии до 2024 года

Ханс Дитер-Флик возглавит сборную Германии после чемпионата Европы. Он подпишет контракт с национальной сборной до 2024 года, сообщает Kicker.

После Евро-2020 он займет место Йоахима Лева.

С 2019 года и до конца сезона-2020/2021 немец возглавлял мюнхенскую «Баварию». В 2020 году мюнхенцы одержали победу в Лиге чемпионов УЕФА.

Последним серьезным достижением сборной Германии стала победа на Кубке Конфедераций, который проходил в России в 2017 году. На чемпионате мира 2018 года подопечные Йоахима Лева смогли преодолеть групповой этап.