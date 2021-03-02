Форвард «Айнтрахта» Андре Силва высказался о том, что к нему проявляют интерес «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

«Это слухи, ничего более. Слухи — это слухи. В конце сезона будет то, что даст мне больше мотивации. Это знак, что моя игра дает плоды, что я делаю хорошую работу», — цитирует Силву O Jogo.

В 2019 году 25-летний футболист перешел из «Порту» в «Айнтрахт» на правах аренды. В 2020 году немецкий клуб выкупил контракт игрока. В этом сезоне Силва в 21 матче бундеслиги забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи.