Андре Силва — об интересе «МЮ» и «Атлетико»: «Это все слухи»
10:38
Форвард «Айнтрахта» Андре Силва высказался о том, что к нему проявляют интерес «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
«Это слухи, ничего более. Слухи — это слухи. В конце сезона будет то, что даст мне больше мотивации. Это знак, что моя игра дает плоды, что я делаю хорошую работу», — цитирует Силву O Jogo.
В 2019 году 25-летний футболист перешел из «Порту» в «Айнтрахт» на правах аренды. В 2020 году немецкий клуб выкупил контракт игрока. В этом сезоне Силва в 21 матче бундеслиги забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи.
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