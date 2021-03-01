«Арминия» подтвердила отставку Нойхауса

Главный тренер «Арминии» Флориан Нойхаус освобожден от занимаемой должности, сообщает 1 марта официальный сайт клуба. Также покидает команду и ассистент главного тренера Петер Немет. Преемник Нойхауса будет назван позднее.

В последних пяти турах бундеслиги «Арминия» потерпела четыре поражения с общим счетом 2:14 и сыграла вничью с «Баварией» (3:3). Команда занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков в 22 матчах.