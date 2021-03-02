«Бавария» подписала 17-летнего австрийца

«Бавария» на своем сайте объявила о подписании контракта с полузащитником клуба австрийской бундеслиги «Санкт-Пельтен» Эмилианом Мету.

17-летний хавбек дебютировал в профессиональном футболе меньше месяца назад, 10 февраля, в матче с клубом бунеслиги ЛАСК (1:3). Мету присоединится к «Баварии» летом, контракт с немецкой командой рассчитан до 2025 года. Австриец начнет во второй команде, выступающей в третьей немецкой бундеслиге.

Мету провел два матча за «Санкт-Пельтен», на его счету нет результативных действий. Футболист выступает за сборную Австрии до 17 лет.