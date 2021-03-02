«Бавария» подписала 17-летнего австрийца
«Бавария» на своем сайте объявила о подписании контракта с полузащитником клуба австрийской бундеслиги «Санкт-Пельтен» Эмилианом Мету.
17-летний хавбек дебютировал в профессиональном футболе меньше месяца назад, 10 февраля, в матче с клубом бунеслиги ЛАСК (1:3). Мету присоединится к «Баварии» летом, контракт с немецкой командой рассчитан до 2025 года. Австриец начнет во второй команде, выступающей в третьей немецкой бундеслиге.
Мету провел два матча за «Санкт-Пельтен», на его счету нет результативных действий. Футболист выступает за сборную Австрии до 17 лет.
?? Der #FCBayern verpflichtet Emilian #Metu von SKN St. P?lten!— FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) March 2, 2021
? https://t.co/ndRcKySYSi
Der Mittelfeldspieler wechselt im Sommer nach M?nchen, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieb. Metu (17) ist vorerst f?r die #FCBAmateure eingeplant. pic.twitter.com/LkOpTiDrKR
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