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Сегодня, 02:38

Аллер надеется добиться больших успехов с «Боруссией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер прокомментировал переход в немецкий клуб. Ранее он выступал за «Аякс».

«Это отличный стадион, но самый лучший стадион — ничто без болельщиков. Мне не терпится почувствовать поддержку более 80 тысяч зрителей как части семьи «Боруссии». Надеюсь, в ближайшие годы мы вместе добьемся больших успехов, а затем сможем отпраздновать вместе», — приводит пресс-служба клуба слова Аллера.

В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Он выступал за команду из Амстердама с января 2021 года.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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