Алькантара остается в «Баварии»

Полузащитник Тиягу Алькантара не покинет «Баварию», сообщил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

На вопрос о том, был ли это последний матч в составе мюнхенцев для испанского футболиста, Флик ответил отрицательно

— Нет, он сказал мне, что остается, — приводит пресс-служба УЕФА слова Флика.

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 39 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.