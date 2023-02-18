Нюбель: «Было понятно, что «Бавария» подпишет нового вратаря»

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», поделился мнением о конкуренции с Мануэлем Нойером и Яном Зоммером.

«Было понятно, что «Бавария» подпишет нового вратаря. За такой клуб всегда будут играть лучшие голкиперы, поэтому трансфер Зоммера вполне ожидаем. Готов ли я к конкуренции? Пока не могу ответить, ведь все мои мысли сосредоточены на «Монако», — цитирует Нюбеля Sport1.

В текущем сезоне чемпионата Франции 26-летний голкипер поучаствовал в 23 матчах, в которых пропустил 30 мячей.

Срок арендного договора между клубами рассчитан до конца нынешнего сезона.