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«Аугсбург» выиграл у «Хоффенхайма»

Евгений Козинов
Корреспондент
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17 февраля. «Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 1:0.
Фото Global Look Press

«Аугсбург» обыграл «Хоффенхайм» в матче 21-го тура чемпионата Германии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «ВВК Арена» в Аугсбурге.

Полузащитник хозяев Арне Энгельс уже на 8-й минуте забил гол, но его отменили из-за игры рукой. Затем в начале второго тайма ВАР был отменен из-за фола уже гол Эрмедина Демировича. На 88-й минуте «Аугсбургу» все же удалось забить без нарушения правил. Победный гол на счету Фредрика Йенсена.

«Аугсбург» набрал 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» идет на 14-й строчке — 19 очков.

Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
17 февр, 22:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:0
Хоффенхайм

Футбол
ФК Аугсбург
ФК Хоффенхайм
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 12 7 1 59-18 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 20 11 4 5 32-31 37
5
 РБ Лейпциг 20 10 6 4 40-26 36
6
 Айнтрахт Ф 20 10 5 5 40-29 35
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
9
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
10
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
11
 Боруссия М 20 7 5 8 35-33 26
12
 Кельн 20 6 8 6 32-31 26
13
 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
14
 Бохум 20 6 1 13 24-49 19
15
 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
17
 Штутгарт 20 3 7 10 23-36 16
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
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17.02 22:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 1 : 0
18.02 17:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
18.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 - : -
18.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
18.02 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
18.02 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
19.02 17:30
Унион Б – Шальке
 - : -
19.02 19:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
19.02 21:30
Байер – Майнц
 - : -
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 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

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Фрайбург

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П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

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Алассан Плеа

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Боруссия М

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Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
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Доминик Дрекслер

Шальке-04

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Александр Хак

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Майнц

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