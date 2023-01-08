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Сегодня, 12:03

Алаба заявил, что был расстроен из-за вылета сборной Германии с ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба рассказал, что тяжело перенес вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

«Я был расстроен. Я хорошо знаю тренера Ханси Флика и многих ребят из команды, они мои друзья. Я держал кулачки за Германию. Это было очень горько. Что касается заявления Киммиха, он сказал то, что чувствовал. Таковы были его эмоции. Теперь я знаю его очень хорошо. Йозуа крайне амбициозен, он всегда стремится к лучшему. Я не волнуюсь за него, его психика стабильна и крепка. У Киммиха четкие представления о его карьере и жизни», — приводит слова Алабы Bild.

После турнира немецкий полузащитник Йозуа Киммих выразил опасения, что может провалиться в психологическую яму в связи с очередной неудачей с национальной командой.

По итогам 3 туров немцы заняли третье место в группе Е чемпионата мира-2022 в Катаре, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и стала чемпионом мира впервые за 36 лет.

Давид Алаба
Футбол
Сборная Германии по футболу
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
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 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
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 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
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 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

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