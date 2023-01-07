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Сегодня, 19:37

Беллингем забыл паспорт перед вылетом на сбор вместе с «Боруссией»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем забыл паспорт перед вылетом команды на сборы в испанскую Марбелью, сообщает TalkSPORT.

19-лоетнего футболиста выручила его мама, которая привезла документы прямо в аэропорт. Так что игрок успел улететь вместе с командой в Испанию.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезоне он провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.

Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.

ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
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 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
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 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
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 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
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 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
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 Байер 15 5 3 7 25-26 18
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 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
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 Герта 15 3 5 7 19-22 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
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 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
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Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
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Шальке-04

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