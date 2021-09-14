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Хенесс — о «Барселоне»: «В Германии на них завели бы дело о банкротстве»

08:48
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о финансовой ситуации в «Барселоне».

«Барселона» буквально разорена! Если бы они находились в Германии, на них завели бы дело о банкротстве. Они больше не пример для подражания.

«Бавария» была образцовым клубом в мире до пандемии. Почти никто не понимал, как добиться аналогичных успехов при таких вложениях. Пандемия усложнила ситуацию. Без зрителей на трибунах мы теряли миллионы евро в год. Это привело к тому, что наш счет с фиксированным депозитом, который раньше был действительно большим, растаял", — приводит слова Хенесса Goal со ссылкой на Bayern1.

«Бавария» 14 сентября сыграет с «Барселоной» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/barcelona-are-totally-broke-hoeness-claims-blaugrana-would/22ecxtq6f6jb16oqimjozrluj

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Екатерина Савостина все материалы автора

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