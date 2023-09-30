Агент Вальдемара Антона рассказал, что футболист хотел бы попробовать свои силы в России

Артур Бек, агент немецкого защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона, ответил на вопрос о возможном выступлении футболиста за национальную команду России.

«Выступление за сборную России? Знаете, не так-то просто принять решение в каком-либо направлении. Так что посмотрим, что произойдет в будущем. Несколько клубов из РПЛ были заинтересованы в Антоне в последнее время. Конечно, ему было бы интересно попробовать свои силы в России в будущем», — цитирует Бека Sport24.

Футболист родился в Узбекистане, а его родственники живут в России. В одном из интервью он отмечал, что хотел бы сыграть за сборную России, если представится такая возможность.

С 2020 года защитник выступает за «Штутгарт». В текущем сезоне он провел 5 матчей в бундеслиге и отметился 1 результативной передачей.