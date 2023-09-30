Агент Вальдемара Антона рассказал, что футболист хотел бы попробовать свои силы в России
Артур Бек, агент немецкого защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона, ответил на вопрос о возможном выступлении футболиста за национальную команду России.
«Выступление за сборную России? Знаете, не так-то просто принять решение в каком-либо направлении. Так что посмотрим, что произойдет в будущем. Несколько клубов из РПЛ были заинтересованы в Антоне в последнее время. Конечно, ему было бы интересно попробовать свои силы в России в будущем», — цитирует Бека Sport24.
Футболист родился в Узбекистане, а его родственники живут в России. В одном из интервью он отмечал, что хотел бы сыграть за сборную России, если представится такая возможность.
С 2020 года защитник выступает за «Штутгарт». В текущем сезоне он провел 5 матчей в бундеслиге и отметился 1 результативной передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
2
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
3
|Байер
|5
|4
|1
|0
|17-6
|13
|
4
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
5
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|1
|4
|0
|4-3
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Унион Б
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|
11
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
13
|Хайденхайм
|5
|1
|1
|3
|9-13
|4
|
14
|Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|
15
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|
16
|Кельн
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|- : -
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|- : -
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|- : -
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|6
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0