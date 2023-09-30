Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 13:22

Агент Вальдемара Антона рассказал, что футболист хотел бы попробовать свои силы в России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Артур Бек, агент немецкого защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона, ответил на вопрос о возможном выступлении футболиста за национальную команду России.

«Выступление за сборную России? Знаете, не так-то просто принять решение в каком-либо направлении. Так что посмотрим, что произойдет в будущем. Несколько клубов из РПЛ были заинтересованы в Антоне в последнее время. Конечно, ему было бы интересно попробовать свои силы в России в будущем», — цитирует Бека Sport24.

Футболист родился в Узбекистане, а его родственники живут в России. В одном из интервью он отмечал, что хотел бы сыграть за сборную России, если представится такая возможность.

С 2020 года защитник выступает за «Штутгарт». В текущем сезоне он провел 5 матчей в бундеслиге и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-582694-agent-valdemara-antona-otvetil-na-vopros-o-vozmozhnom-vystuplenii-igroka-za-sbornuyu-rossii
Вальдемар Антон
Футбол
ФК Штутгарт
0
Читайте также
Шоу с исчезновением. Итальянский фигурист из-за допинговых проблем дурит голову публике
Международная лыжная федерация намерена продлить санкции в отношении россиян
В США возможный шатдаун назвали катастрофой для Украины
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
В ДНР сообщили о применении ВСУ химоружия при обстреле под Горловкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тухель верит в победу «Баварии» в матче с «Лейпцигом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
2
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
3
 Байер 5 4 1 0 17-6 13
4
 Штутгарт 5 4 0 1 17-7 12
5
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 5 3 0 2 7-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 1 4 0 4-3 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 5-10 7
10
 Унион Б 5 2 0 3 9-9 6
11
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
12
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
13
 Хайденхайм 5 1 1 3 9-13 4
14
 Бохум 5 0 3 2 4-16 3
15
 Боруссия М 5 0 2 3 8-13 2
16
 Кельн 5 0 1 4 4-9 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 5 0 1 4 4-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 21:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 1 : 3
30.09 16:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
30.09 16:30
Кельн – Штутгарт
 - : -
30.09 16:30
Хайденхайм – Унион Б
 - : -
30.09 16:30
Майнц – Байер
 - : -
30.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
30.09 19:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
1.10 16:30
Дармштадт – Вердер
 - : -
1.10 18:30
Фрайбург – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 6
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости