Тухель верит в победу «Баварии» в матче с «Лейпцигом»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал об ожиданиях от матча с «Лейпцигом» в 6-м туре бундеслиги.
«Мы прекрасно помним недавние болезненные поражения от этой команды. Думаю, в обоих случаях мы выступили не на своем уровне. В этот раз у нас будут все шансы добыть три очка, если мы покажем свою игру», — цитирует Kicker Тухеля.
Матч «Баварии» с «Лейпцигом» состоится сегодня, 30 сентября. Подопечные Тухеля с 13 очками идет на втором месте турнирной таблицы бундеслиги. «Лейпциг» (12) на пятой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
2
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
3
|Байер
|5
|4
|1
|0
|17-6
|13
|
4
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
5
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|1
|4
|0
|4-3
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Унион Б
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|
11
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
13
|Хайденхайм
|5
|1
|1
|3
|9-13
|4
|
14
|Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|
15
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|
16
|Кельн
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|- : -
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|- : -
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|- : -
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|6
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
Новости