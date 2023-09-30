Тухель верит в победу «Баварии» в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал об ожиданиях от матча с «Лейпцигом» в 6-м туре бундеслиги.

«Мы прекрасно помним недавние болезненные поражения от этой команды. Думаю, в обоих случаях мы выступили не на своем уровне. В этот раз у нас будут все шансы добыть три очка, если мы покажем свою игру», — цитирует Kicker Тухеля.

Матч «Баварии» с «Лейпцигом» состоится сегодня, 30 сентября. Подопечные Тухеля с 13 очками идет на втором месте турнирной таблицы бундеслиги. «Лейпциг» (12) на пятой строчке.