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Сегодня, 10:17

Тухель верит в победу «Баварии» в матче с «Лейпцигом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал об ожиданиях от матча с «Лейпцигом» в 6-м туре бундеслиги.

«Мы прекрасно помним недавние болезненные поражения от этой команды. Думаю, в обоих случаях мы выступили не на своем уровне. В этот раз у нас будут все шансы добыть три очка, если мы покажем свою игру», — цитирует Kicker Тухеля.

Матч «Баварии» с «Лейпцигом» состоится сегодня, 30 сентября. Подопечные Тухеля с 13 очками идет на втором месте турнирной таблицы бундеслиги. «Лейпциг» (12) на пятой строчке.

ФК Бавария
ФК Лейпциг
Томас Тухель
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Неделя

Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве обыграла «Хоффенхайм» и поднялась на первое место в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
2
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
3
 Байер 5 4 1 0 17-6 13
4
 Штутгарт 5 4 0 1 17-7 12
5
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 5 3 0 2 7-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 1 4 0 4-3 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 5-10 7
10
 Унион Б 5 2 0 3 9-9 6
11
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
12
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
13
 Хайденхайм 5 1 1 3 9-13 4
14
 Бохум 5 0 3 2 4-16 3
15
 Боруссия М 5 0 2 3 8-13 2
16
 Кельн 5 0 1 4 4-9 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 5 0 1 4 4-14 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 21:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 1 : 3
30.09 16:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
30.09 16:30
Кельн – Штутгарт
 - : -
30.09 16:30
Хайденхайм – Унион Б
 - : -
30.09 16:30
Майнц – Байер
 - : -
30.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
30.09 19:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
1.10 16:30
Дармштадт – Вердер
 - : -
1.10 18:30
Фрайбург – Аугсбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 6
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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