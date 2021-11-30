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Агент Левандовского: «Поздравляю Месси, он великолепный игрок и легенда. Но «Золотой мяч» принадлежит Роберту»

Агент Левандовского заявил, что «Золотой мяч» принадлежит поляку
16:59
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Агент форварда «Баварии» Роберта Левандовского Пини Захави поздравил нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси с получением «Золотого мяча».

«Поздравляю Месси, он великолепный игрок и легенда, — приводит слова Захави Bayern & Germany. — Но «Золотой мяч» принадлежит Роберту.

По словам агента, поляк заслужил награду по итогам 2021 года.

«Неудивительно, что миллионы болельщиков с трудом поверили результатам голосования», — подытожил он.

Напомним, что 34-летний Месси получил «Золотой мяч» в седьмой раз. У 33-летнего Левандовского пока нет ни одной награды. При этом он считался фаворитом в 2020 году, когда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1465632647183491074

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Карен Саркисян все материалы автора

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