Агент Левандовского: «Поздравляю Месси, он великолепный игрок и легенда. Но «Золотой мяч» принадлежит Роберту»
Агент Левандовского заявил, что «Золотой мяч» принадлежит поляку
16:59
Агент форварда «Баварии» Роберта Левандовского Пини Захави поздравил нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси с получением «Золотого мяча».
«Поздравляю Месси, он великолепный игрок и легенда, — приводит слова Захави Bayern & Germany. — Но «Золотой мяч» принадлежит Роберту.
По словам агента, поляк заслужил награду по итогам 2021 года.
«Неудивительно, что миллионы болельщиков с трудом поверили результатам голосования», — подытожил он.
Напомним, что 34-летний Месси получил «Золотой мяч» в седьмой раз. У 33-летнего Левандовского пока нет ни одной награды. При этом он считался фаворитом в 2020 году, когда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.
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