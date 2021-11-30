Линекер: «Прошлогодний «Золотой мяч» стоит присудить Левандовскому»

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, который 29 ноября получил «Золотой мяч». Бывший футболист считает, что игрок «Баварии» Роберт Левандовски заслуживал этой награды.

«Прошлогодний «Золотой мяч» стоит присудить Роберту Левандовскому задним числом. Он заслужил победу. Он заслуживает этот приз. Месси прав, дайте Левандовскому «Золотой мяч»», — написал Линекер в Twitter.

Поляк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.