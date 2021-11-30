«Лейпциг» отменил тренировку команды из-за новых случаев заражения COVID-19

«Лейпциг» отменил сегодняшнюю тренировку из-за новых случаев заражения коронавирусом в клубе.

Как сообщается на сайте команды, у нескольких сотрудников обслуживающего персонала положительные результаты тестов, у игроков первого состава «Лейпцига» все результаты отрицательные.

В качестве меры предосторожности во вторник, 30 ноября, была проведена еще одна серия ПЦР-тестов для всей команды и отменена тренировка. Результаты будут получены завтра.

В пятницу, 3 декабря, команда должна сыграть против берлинского «Униона» в 13-м туре чемпионата Германии.

«Лейпциг» занимает 8-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 18 очков в 13 матчах.