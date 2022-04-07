Агент Левандовски советует нападающему покинуть «Баварию»

Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Пини Захави советует игроку сменить летом клуб, утверждает журналист Кристиан Фальк.

Отмечается, что у Захави хорошие отношения с «ПСЖ», и он неоднократно связывался с парижанами насчет Левандовски, который мог бы заменить Килиана Мбаппе в случае продажи. Сам 33-летний поляк пока не определился, где будет продолжать карьеру.

Текущее соглашение польского центрфорварда с немецким топ-клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Левандовски в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 28 матчах бундеслиги, в которых отметился 31 забитым мячом. В рамках Лиги чемпионов на счету поляка 15 (12+3) очков по системе «гол+пас» в 9 встречах.