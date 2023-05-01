Клюев: «Главному скауту «Боруссии» в 2017-м году Головин понравился, а Промес — нет»

Футбольный агент Александр Клюев рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к своему клиенту, хавбеку «Монако» Александру Головину.

«Боруссии» Головин давно нравится. Их главный скаут приезжал за ним смотреть еще на матч ЦСКА — «Спартак» в августе 2017 года. Он отсматривал Сашку и Промеса. Головин ему понравился, а Квинси — нет. Еще тогда визитками обменялись. «Боруссия» тогда по Голове полный набор данных собирала, вплоть до того, что им казалось, что он часто предъявляет на поле судьям и партнерам", — приводит слова Клюева «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 41 матч во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.