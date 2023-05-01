Главный тренер «Лейпцига» Розе подтвердил уход Нкунку в конце сезона

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе высказался об уходе нападающего команды Кристофера Нкунку.

«Победный гол в выходные должен придать ему заряд уверенности в следующие несколько недель — последние недели с нами», — приводит слова Розе Goal.

Ранее сообщалось, что летом Нкунку станет игроком «Челси». В текущем сезоне 25-летний француз провел 30 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 5 голевых передач.