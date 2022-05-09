Агент Адейеми подтвердил, что нападающий близок к переходу в «Боруссию»

Агент Томас Соломон, который представляет интересы нападающего Карима Адейеми из «Зальцбурга», подтвердил, что футболист близок к переходу в «Боруссию» из Дортмунда.

«Сделка близка к завершению. Соглашение будет рассчитано на пять лет. В контракте не будет суммы отступных», — цитирует агента Bild.

Ранее появилась информация, что немецкий клуб устно договорился с игроком о контракте и в ближайшее время подпишет форварда. «Зальцбург» получит за Адейеми 38 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.