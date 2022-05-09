Левандовски является главной трансферной целью «Барселоны» на лето

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски является главной трансферной целью «Барселоны» на лето, сообщает Sport.es.

По данным источника, немецкий клуб не намерен отпускать 33-летнего футболиста в это межсезонье, а сам игрок хочет уйти и начать новые этап в карьере. В «Барсе» оценивают сделку как сложную, но не невозможную.

Идею приглашения Левандовского одобряют и президент Жоан Лапорта, и тренер Хави. Агент поляка Пини Захави считает, что «Баварию» можно убедить начать переговоры, а переход согласовать не более чем за 40 миллионов евро.

Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 49 голов и отдал семь результативных передач в 45 матчах за мюнхенцев.