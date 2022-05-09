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Сегодня, 14:01

Левандовски является главной трансферной целью «Барселоны» на лето

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски является главной трансферной целью «Барселоны» на лето, сообщает Sport.es.

По данным источника, немецкий клуб не намерен отпускать 33-летнего футболиста в это межсезонье, а сам игрок хочет уйти и начать новые этап в карьере. В «Барсе» оценивают сделку как сложную, но не невозможную.

Идею приглашения Левандовского одобряют и президент Жоан Лапорта, и тренер Хави. Агент поляка Пини Захави считает, что «Баварию» можно убедить начать переговоры, а переход согласовать не более чем за 40 миллионов евро.

Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 49 голов и отдал семь результативных передач в 45 матчах за мюнхенцев.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/hora-lewandowski-13628022
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 33 24 4 5 95-35 76
2
 Боруссия Д 33 21 3 9 83-51 66
3
 Байер 33 18 7 8 78-46 61
4
 РБ Лейпциг 33 17 6 10 71-36 57
5
 Фрайбург 33 15 10 8 57-44 55
6
 Унион Б 33 15 9 9 47-42 54
7
 Кельн 33 14 10 9 51-47 52
8
 Хоффенхайм 33 13 7 13 57-55 46
9
 Майнц 33 13 6 14 48-43 45
10
 Боруссия М 33 11 9 13 49-60 42
11
 Бохум 33 12 6 15 36-49 42
12
 Айнтрахт Ф 33 10 11 12 43-47 41
13
 Вольфсбург 33 12 5 16 41-52 41
14
 Аугсбург 33 9 8 16 37-55 35
15
 Герта 33 9 6 18 36-69 33
16
 Штутгарт 33 6 12 15 39-58 30
17
 Арминия 33 5 12 16 26-52 27
18
 Гр. Фюрт 33 3 9 21 27-80 18
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 - : -
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 - : -
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 - : -
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 - : -
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 27 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 28 1 6
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