Адейеми поделился мнением об игре «Зальцбурга» с «Баварией»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми прокомментировал поражение команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:7). Первая игра завершилась со счетом 1:1.

«Слишком крупный счет, но в целом мы провели в Лиге чемпионов хороший сезон. Если бы мы первыми открыли счет, игра могла бы сложиться иначе. Я бы не сказал, что у нас вообще не было шансов [пройти дальше]», — цитирует Адейеми сайт мюнхинцев.

Первая встреча между командами завершилась вничью — 1:1. Соперник «Баварии» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.