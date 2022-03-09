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Сегодня, 14:13

Полузащитник «Аякса» может продолжить карьеру в «Баварии»

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх может перейти в «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан обсуждал возможность трансфера 19-летнего нидерландца с агентом футболиста Мино Райолой во время встречи в Монако.

Сообщается, что «Аякс» рассчитывает получить за игрока около 30 миллионов евро, сам хавбек не против перехода в немецкий клуб.

В сезоне-2021/22 Гравенберх провел 34 матча за «Аякс», на его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Аякс
ФК Бавария
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 25 19 2 4 76-27 59
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 25 13 6 6 64-40 45
4
 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
5
 Фрайбург 25 11 8 6 40-27 41
6
 Хоффенхайм 25 13 4 8 48-36 43
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 25 9 7 9 37-37 34
9
 Унион Б 25 10 7 8 32-33 37
10
 Кельн 25 9 9 7 36-39 36
11
 Бохум 25 9 5 11 27-35 32
12
 Вольфсбург 25 9 4 12 27-37 31
13
 Арминия 25 5 10 10 22-33 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Штутгарт 25 5 7 13 31-47 22
16
 Боруссия М 25 7 6 12 34-51 27
17
 Герта 25 6 5 14 26-58 23
18
 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 0 : 1
5.03 17:30
Бавария – Байер
 1 : 1
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 2 : 1
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 1 : 0
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 1 : 4
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 1 : 1
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 3 : 2
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 0 : 1
16.03 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 8
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 21 1 5
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