Полузащитник «Аякса» может продолжить карьеру в «Баварии»

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх может перейти в «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан обсуждал возможность трансфера 19-летнего нидерландца с агентом футболиста Мино Райолой во время встречи в Монако.

Сообщается, что «Аякс» рассчитывает получить за игрока около 30 миллионов евро, сам хавбек не против перехода в немецкий клуб.

В сезоне-2021/22 Гравенберх провел 34 матча за «Аякс», на его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.