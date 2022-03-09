17-летний Мукоко может покинуть дортмундскую «Боруссию»

Нападающий Юссуфа Мукоко рассматривает возможность ухода из дортмундской «Боруссии», сообщает Bild.

17-летний игрок думает об уходе из «Боруссии» летом из-за нехватки игрового времени.

Мукоко хочет перейти в клуб, где он сможет регулярно играть в стартовом составе. Дортмундская «Боруссия» хотела бы оставить его в клубе, и аренда может стать возможным решением. Но для этого Мукоко сначала придется продлить свой контракт, который истекает в 2023 году.

В нынешнем сезоне Мукоко провел 19 матчей за «Боруссию», записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.