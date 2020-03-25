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4 клуба Германии выделят 20 миллионов евро для помощи нуждающимся командам

25 марта 2020, 23:35
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«Бавария», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Байер» выделят 20 миллионов евро, которые пойдут на помощь клубам из первой и второй лиг Германии.

Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля. Ранее сообщалось, что клубы массово пошли на снижение зарплат из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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