Карпин обкатывает новичков для сборной. С Узбекистаном получится так же плохо, как с Таджикистаном?

Игра в Душанбе не внушила оптимизма.

Сборная России продолжает поддерживать форму в товарищеских матчах с командами из Средней Азии. Следующая остановка — Ташкент, где коллектив Валерия Карпина ждет ожесточенное сопротивление в лице сборной Узбекистана.

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Когда состоится и где смотреть матч Узбекистан — Россия

Товарищеская игра между сборными пройдет 20 ноября в Ташкенте на 35-тысячном стадионе «Пахтакор» и начнется в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет смотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 14:55 мск. Главным арбитром назначен Данияр Сахи из Казахстана.

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«Впустую провел полтора часа. Даже тяжело назвать то, что мы все сегодня видели, футболом. Наверное, есть какие-то обстоятельства по составу... Футболисты, которые сегодня выходили на поле, — лидеры своих команд. Они играют и они на виду. Но то, что мы сегодня увидели, печально», — сообщил после матча с Таджикистаном Роман Павлюченко.

Сборная России была абсолютным фаворитом встречи в Душанбе, но за 90 минут не сообразила даже один гол (0:0). Возможно, и правда сказалась несыгранность — на поле из «бывалых» сборников вышли только Чалов и Миранчук. Остальные футболисты не были избалованы вызовами в национальную команду и смутились, надев красную футболку. Вряд ли дело в нежелании играть неофициальную встречу с соперником невысокого по международным меркам уровня.

Результат и качество игры остались в прошлом, а факт в том, что следующий матч по характеру не сильно будет отличаться от предыдущего. Хотя сборная Узбекистана в мировой иерархии сборных находится значительно выше таджикской (77-е место против 108-го).

В этом году команда Сречко Катанеца провела восемь матчей и добилась побед в семи из них. Особенно удались ей игры в Кубке Азии — девять очков из девяти и 9:0 по голам в противостоянии с Таиландом, Мальдивами и Шри-Ланкой. Жертвой узбекистанцев пал даже отобравшийся на ЧМ Камерун (2:0). Единственное поражение нанесла Коста-Рика, но оба мяча она забила в компенсированное время. В общем, Узбекистан сейчас в полном порядке.

Поэтому не стоит удивляться, если сборная России ближайший матч проиграет. Хотя аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом именно команду Валерия Карпина. Поставить на нее можно с коэффициентом 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья и успех хозяев доступны за 3.10 (30%).

Скорее всего, Валерий Георгиевич посмотрит в деле новую порцию футболистов, но это не значит, что проба не обернется очередной чехардой на поле. В то время как соперник выступит сильным и явно более мотивированным составом. Обыграть Россию — престижно для многих команд, особенно не избалованных статусными победами.

Прогноз от «СЭ»: Ф1(0) за 2.12.

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