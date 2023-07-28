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Сегодня, 04:30

«Ювентус» — «Милан»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Прямая трансляция матча «Ювентус» — «Милан» начнется в 05.30 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Адриен Рабьо.
Адриен Рабьо.
Фото AFP

28 июля, в пятницу, в Карсоне (США) «Ювентус» сыграет против «Милана» в товарищеском матче предсезонного турнира Soccer Champions Tour.

Встреча пройдет на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк», начало — в 05.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Ювентус» — «Милан» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

В турнире Soccer Champions Tour в США принимают участие: «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ювентус», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

28 мая «Милан» с минимальным счетом победил «Ювентус» (1:0) в матче 37-го тура серии А прошлого сезона.

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном

Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
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