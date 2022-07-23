«Ювентус» переиграл «Гвадалахару»

«Ювентус» выиграл у «Гвадалахары» в товарищеском матче — 2:0. Игра прошла на стадионе «Эллиджент Стэдиум» в Чески Рай.

На 10-й минуте 20-летний нападающий Марко Да Граса открыл счет. В концовке встречи 20-летний полузащитник Маттиа Компаньон удвоил преимущество туринцев.

В стартовом составе «Ювентуса» на поле вышли новички команды Поль Погба и Анхель Ди Мария. Они сыграли первый тайм, а в перерыве были заменены.

Следующим соперником итальянской команды по предсезонной подготовке будет «Барселона». Матч состоится 27 июля и начнется в 3.30 по московскому времени.