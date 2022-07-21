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21 июля, 23:50

Клопп о покере Нуньеса: «Словно открылся ящик Пандоры. Дарвин действительно очень хорош»

Клопп прокомментировал покер Нуньеса в товарищеском матче за «Ливерпуль»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал покер новичка клуба Дарвина Нуньеса в товарищеском матче против «Лейпцига» (5:0).

Уругваец забил 4 гола, выйдя на замену в начале второго тайма. Первый гол Нуньес забил с пенальти.

«Когда Мо (Салах) предоставил Дарвину право пробить пенальти — открылся ящик Пандоры. Конечно, прекрасный вечер для него.

Мы всегда думаем, что если вы платите много денег за игрока, то он не должен чувствовать давления и ничего подобного. Все они совершенно нормальные люди и чаще всего первое касание неудачное. Это поколение игроков читает соцсети, что на самом деле не очень умно, но они делают это.

Говоря о Нуньесе, то он совсем другой нападающий, если сравнивать с теми, кто у нас был или есть сейчас. Он действительно очень хорош», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

14 июня, «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с 23-летним Нуньесом.

В прошлом сезоне провел за «Бенфику» 28 матчей чемпионате Португалии, забил 26 голов и сделал четыре голевые передачи.

ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
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«Ливерпуль» благодаря покеру Нуньеса разгромил «Лейпциг» в товарищеском матче
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