Йохаим Лев: "Сборной Германии не хватило автоматизма в матче с Сербией"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после ничьей с Сербией в товарищеском матче (1:1) отметил, что команде не хватало автоматизма. Сербы в начале встречи открыли счет, а немцам удалось отыграть только во втором тайме.

– В первом тайме было видно, что нам не хватало автоматизма, поэтому мы сыграли не очень хорошо, – цитирует L'Equipe Лева. – Во второй половине мы показали очень хорошую реакцию, оказывали давление, но не хватило немного большей эффективности в заключительной фазе атак.