Национальная команда Ирака прилетит в Сочи 21 марта

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад ответил на вопрос, когда национальная команда приедет в Россию на товарищеский матч.

«Завтра, 21 марта, сборная Ирака прилетает в Сочи для подготовки к товарищескому матчу против сборной России. Когда будет проведена первая тренировка, мы решим и сообщим после того, как прибудем в Россию», — приводит Sport24 слова Имада.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет 26 марта. 23 марта россияне сыграют с командой Ирана.