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Сегодня, 12:34

Национальная команда Ирака прилетит в Сочи 21 марта

Алина Савинова
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Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад ответил на вопрос, когда национальная команда приедет в Россию на товарищеский матч.

«Завтра, 21 марта, сборная Ирака прилетает в Сочи для подготовки к товарищескому матчу против сборной России. Когда будет проведена первая тренировка, мы решим и сообщим после того, как прибудем в Россию», — приводит Sport24 слова Имада.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет 26 марта. 23 марта россияне сыграют с командой Ирана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-20-sbornaya-iraka-priletit-v-sochi-21marta
Сборная Ирака по футболу
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