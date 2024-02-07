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Сегодня, 10:30

«Виссел Кобе» — «Интер Майами»: смотреть трансляцию товарищеского матча

«Виссел Кобе» сыграет с «Интер Майами» в товарищеском матче 7 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси (ФК «Интер Майами»).
Фото Global Look Press

Японский «Виссел Кобе» сыграет с «Интер Майами» в рамках товарищеского матча в среду, 7 февраля. Матч пройдет на стадионе «Ноевир Стэдиум Кобе» в Кобе (Япония) и начнется в 13.00 по московскому времени.

В России трансляции встречи не будет. Бесплатно игру в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Пока неизвестно примет ли участие в матче аргентинский нападающий Лионель Месси. Форвард получил растяжение подколенного сухожилия.

«Я не знаю, смогу ли сыграть. Но чувствую себя гораздо лучше и надеюсь, что получится выйти на поле. Сегодня во второй половине дня мы проведем тренировку, и я буду стараться», — цитирует Месси RMC Sport.

Ранее была отменена игра против сборной звезд чемпионата Гонконга. Правительство страны и болельщики остались недовольны.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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