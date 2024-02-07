«Спартак» сыграет против «Ростова» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ в среду, 7 февраля. Игра пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Аль-Нахайян». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Ростов» можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 19.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры Зимнего кубка РПЛ в матч-центре «СЭ».

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов» в Абу-Даби.

Winline Зимний кубок РПЛ пройдет со 2 по 14 февраля. В турнире принимают участие «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли».

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и идут на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» тренера Валерия Карпина находится на 10-й строчке с 21 баллом в чемпионате России.