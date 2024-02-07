Веденеев: «Слуцкий может и обыграть «Зенит», но это будет лучше для петербуржцев»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых и «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

«Для самого Слуцкого, думаю, этот матч будет иметь особое значение, про него уже все забыли, он исполнял клоуна на каких-то сайтах, а как тренера его никто не вспоминает. Может, чем-то напомнит о себе. И вполне возможно, действительно обыграет «Зенит». Насколько я помню по его работе, он не сторонник нагрузок на сборах, так что они будут свежие, а зенитовцы — наоборот. Плюс состав несыгранный. Но это будет лучше для «Зенита». Пока полная информация о новичках придет, пройдет не один месяц. Это сейчас они на эмоциях на фоне новых заключенных контрактов и слабых соперниках, в комфортных условиях... А вернутся в Питер — и увидят другой антураж и декорации», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Матч между «Зенитом» и «Шанхай Шэньхуа» на турнире Кубок Равноправия пройдет в среду, 8 февраля, в Катаре. Начало — в 17.00 по московскому времени.