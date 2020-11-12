Вида играл с Турцией, будучи зараженным коронавирусом

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида был заменен после первого тайма товарищеского матча с Турцией. Пресс-служба федерации футбола Хорватии объявила, что игрок помещен в карантин из-за результатов тестирования на коронавирус.

В среду утром все игроки сдали тесты для матча Лиги наций против Швеции в связи с медицинским протоколом ФИФА. Результаты были получены в полночь. При этом, отмечается, что в понедельник вся сборная сдала отрицательные тесты.

Вида, в соответствии с правилами, проведет следующие несколько дней в самоизоляции в Стамбуле. Все остальные члены сборной с отрицательным результатом тестирования должны отправиться в Стокгольм.