Венесуэла разгромила Боливию благодаря дублю Рондона
Сборная Венесуэлы в домашнем товарищеском матче разгромила команду Боливии — 4:1. Дубль оформил экс-форвард «Зенита» Саломон Рондон.
Товарищеские матчи
Венесуэла — Боливия — 4:1 (2:0)
Голы: Эррера, 38 (1:0). Мачис, 41 (2:0). Рондон, 50 (3:0). Альварес, 55 (3:1). Рондон, 87 — с пенальти (4:1).
Венесуэла: Фариньес, Росалес (Фельтшер, 77), Анхель, Чансельор, Эрнандес, Ринкон, Мачис (Сотельдо, 56), Отеро (Х.Аньор, 68), Эррера (Морено, 88), Саварино (Мурильо, 79), Рондон (Аристегьета, 89).
Боливия: Араус, Рибера, Сагредо, Хусино, Г.Хустиниано, Сааведра (Л.Вака, 70), Л.Хустиниано, Арано (Альгараньяс, 77), Санчес (Мельгар, 59. Аньес, 74), Арсе (Кастельон, 59), Альварес (Сауседо, 68).
Предупреждение: Хусино, 44.
Судья: Мурильо (Колумбия).