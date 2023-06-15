Уругвай разгромил Никарагуа в первом матче при Бьельсе

Сборная Уругвая выиграла у команды Никарагуа в товарищеском матче — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.

Нападающий Матиас Арезо на 8-й минуте вывел хозяев вперед. Спустя еще 20 минут он имел шанс оформить дубль, но не реализовал пенальти. Перед перерывом уругвайская команда все же удвоила преимущество благодаря голу Родриго Залазар из «Шальке».

В начале второй половины Брайан Родригес довел счет до крупного, а затем Залазар оформил дубль. Гостям удалось на последних минутах забить гол престижа — мяч на счету Луиса Коронела.

Для сборной Уругвая это был первый матч при новом главом тренере Марсело Бьельсе.