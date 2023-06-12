У Месси возникли проблемы с паспортом в аэропорту Пекина
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси столкнулся с проблемами в аэропорту Пекина, сообщает Goal.
По сведениям источника, 35-летнего игрока зажержали в аэропорту на несколько часов, так как он взял с собой только испанский паспорт, а не аргентинский. После разбирательств таможенники все же выдали Месси визу.
Лионель Месси в аэропорту Пекина.
Фото Reuters
Сборная Аргентины проведет в Пекине товарищеский матч с Австралией. Встреча пройдет 15 июня и начнется в 15.00 мск.
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