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Сегодня, 00:12

У Месси возникли проблемы с паспортом в аэропорту Пекина

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси столкнулся с проблемами в аэропорту Пекина, сообщает Goal.

По сведениям источника, 35-летнего игрока зажержали в аэропорту на несколько часов, так как он взял с собой только испанский паспорт, а не аргентинский. После разбирательств таможенники все же выдали Месси визу.

Лионель Месси в аэропорту Пекина.
Фото Reuters

Сборная Аргентины проведет в Пекине товарищеский матч с Австралией. Встреча пройдет 15 июня и начнется в 15.00 мск.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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