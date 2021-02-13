Матч «Крыльев Советов» против «Бораца» закончился дракой
В пятницу, 12 февраля, «Крылья Советов» провели товарищеский матч с «Борацом» (1:0). В концовке встречи между игроками произошла потасовка, перешедшая в драку. Судьи приняли решение досрочно завершить матч на 89-й минуте.
«Матч «Крылья Советов» — «Борац» (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов» в Twitter.
Напомним, «Крылья Советов» с 55 очками занимают 2-е место в ФНЛ после 26 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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