Матч «Крыльев Советов» против «Бораца» закончился дракой

В пятницу, 12 февраля, «Крылья Советов» провели товарищеский матч с «Борацом» (1:0). В концовке встречи между игроками произошла потасовка, перешедшая в драку. Судьи приняли решение досрочно завершить матч на 89-й минуте.

«Матч «Крылья Советов» — «Борац» (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов» в Twitter.

Напомним, «Крылья Советов» с 55 очками занимают 2-е место в ФНЛ после 26 туров.