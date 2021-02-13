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Матч «Крыльев Советов» против «Бораца» закончился дракой

03:13
&quot;Крылья Советов&quot; - &quot;Борац&quot; - 1:0. Фото Twitter
&quot;Крылья Советов&quot; - &quot;Борац&quot; - 1:0. Фото Twitter
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В пятницу, 12 февраля, «Крылья Советов» провели товарищеский матч с «Борацом» (1:0). В концовке встречи между игроками произошла потасовка, перешедшая в драку. Судьи приняли решение досрочно завершить матч на 89-й минуте.

«Матч «Крылья Советов» — «Борац» (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов» в Twitter.

Напомним, «Крылья Советов» с 55 очками занимают 2-е место в ФНЛ после 26 туров.

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