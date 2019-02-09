"Спартак" проиграл "Словану", Селихов сыграл всего 10 минут

"Спартак" - "Слован" - 1:3. Красно-белые ушли от разгрома в концовке встречи. Фото ФК "Спартак", twitter.com/fcsm_official

"Спартак" на сборе в Турции уступил "Словану" (1:3). В составе москвичей при счете 0:3 отличился нападающий Георгий Мелкадзе.

В начале встречи вратарь красно-белых Александр Селихов попросил замену из-за боли в спине, которая появилась после игры на выходе.

Товарищеский матч

"Спартак" (Россия) – "Слован" Бр (Словакия) – 1:3 (0:2)

Голы: Шпорар, 20 (0:1). Хольман, 31 (0:2). Шпорар, 47 (0:3). Мелкадзе, 84 (1:3).

"Спартак": Селихов (Максименко, 11), Рассказов (Ташаев, 66), Боккетти (Кутепов, 46), Джикия (Комбаров, 61), Айртон (Гапонов, 61), Глушаков (Гулиев, 61), Зобнин (Фернанду, 46), Ханни (Игнатов, 61), Луиз Адриану (Мелкадзе, 61), Зе Луиш (Глушенков, 61), Педро Роша (Ломовицкий, 46).

"Слован" Бр: Грейф, Апау, Байрич, Божиков, Сухоцкий, Хольман (Ноно, 79), де Кампс (Дражич, 61), Любичич, Чаврич, Шпорар, Моха.

Предупреждения: Хольман, 26. Гулиев, 83. Фернанду, 86.

9 февраля. Белек. Стадион "Maxx Royal Hotel Field A".