«ПСЖ» в меньшинстве обыграл сборную звезд Эр-Рияда с Роналду в составе

«ПСЖ» переиграл сборную звезд Эр-Рияда (составленную из игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля») в товарищеском матче — 5:4. Встреча прошла на стадионе Короля Фахда в Рияде (Саудовская Аравия).

На 3-й минуте встречи нападающий парижан Лионель Месси открыл счет. Через полчаса форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти.

На 39-й минуте «ПСЖ» остался в меньшинстве — Хуан Бернат получил красную карточку, но уже через несколько минут французская команда вышла вперед — голом отметился защитник Маркиньос. Перед свистком на перерыв Роналду оформил дубль и сравнял счет.

В начале второй половины встречи гол забил защитник «ПСЖ» Серхио Рамос. Однако почти сразу защитник «Аль-Хиляля» Чан Хен Су сравнял счет. Затем пенальти реализовал форвард парижан Кильян Мбаппе, а заменивший его Уго Экитике забил пятый гол французской команды. В концовке встречи хозяевам удалось сократить отставание в счете до минимального — отличился бразилец Талиски.

Криштиану Роналду провел на поле 61 минуту, Месси, Мбаппе и Неймара заменили на 62-й.

Товарищеский матч

Сборная звезд Эр-Рияда — «ПСЖ» (Франция) — 4:5 (2:2)

Голы: Месси, 3 (0:1). Криштиану Роналду, 34 — с пенальти (1:1). Маркиньос, 43 (1:2). Криштиану Роналду, 45+6 (2:2). Серхио Рамос, 53 (2:3). Чан Хен Су, 56 (3:3). Мбаппе, 60 — с пенальти (3:4). Экитике, 78 (3:5). Талиска, 90+4 (4:5).

Нереализованный пенальти: Неймар («ПСЖ»), 45+3.

Удаление: Бернат («ПСЖ»), 39.