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Масалитин — о товарищеском матче между «Аль-Насром» и «ПСЖ»: «Эту встречу не стоит переоценивать»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от товарищеского матча между «ПСЖ» и «Аль-Насром».

«Это просто товарищеский матч, не думаю, что они будут играть в полную силу. Эту встречу не стоит переоценивать. Был бы финал чемпионата мира или еще какой финал, тогда еще стоило рассматривать. А так просто товарищеский матч, и не стоит делать больших ожиданий», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Товарищеский матч между командой Криштану Роналду «Аль-Насром» и «ПСЖ», за который выступает Лионель Месси, пройдет 19 января. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/18/19519021.shtml

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ТМ 2.5

17%

1.90
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П2

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2.00
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1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Валерий Масалитин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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