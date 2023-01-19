Масалитин — о товарищеском матче между «Аль-Насром» и «ПСЖ»: «Эту встречу не стоит переоценивать»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от товарищеского матча между «ПСЖ» и «Аль-Насром».

«Это просто товарищеский матч, не думаю, что они будут играть в полную силу. Эту встречу не стоит переоценивать. Был бы финал чемпионата мира или еще какой финал, тогда еще стоило рассматривать. А так просто товарищеский матч, и не стоит делать больших ожиданий», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Товарищеский матч между командой Криштану Роналду «Аль-Насром» и «ПСЖ», за который выступает Лионель Месси, пройдет 19 января. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.