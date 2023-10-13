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Сегодня, 21:06

Нигерия не удержала победу над Саудовской Аравией в товарищеском матче

Руслан Минаев
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Сборная Нигерии сыграла вничью с Саудовской Аравией в товарищеском матче — 2:2. Встреча проходила на «Городском стадионе» в Портиман (Португалия).

У саудовцев отметились Салман Аль-Фарадж и Мохамед Кану, который отличился на 90+10-й минуте встречи. У нигерийцев гол забил Келечи Ихеаначо, автогол на счету Абдулела Аль-Амри.

Нигерия 16 октября проведет товарищеский матч с Мозамбиком. Саудовская Аравия 17 октября встретится с национальной командой Мали.

Сборная Нигерии по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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