Нигерия не удержала победу над Саудовской Аравией в товарищеском матче

Сборная Нигерии сыграла вничью с Саудовской Аравией в товарищеском матче — 2:2. Встреча проходила на «Городском стадионе» в Портиман (Португалия).

У саудовцев отметились Салман Аль-Фарадж и Мохамед Кану, который отличился на 90+10-й минуте встречи. У нигерийцев гол забил Келечи Ихеаначо, автогол на счету Абдулела Аль-Амри.

Нигерия 16 октября проведет товарищеский матч с Мозамбиком. Саудовская Аравия 17 октября встретится с национальной командой Мали.