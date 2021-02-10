«Ротор» и ташкентский «Локомотив» устроили перепалку с Twitter после отмененного матча

Пресс-службы «Ротора» и ташкентского «Локомотива» 10 февраля устроили перепалку в Twitter после отмены контрольного матча в турецком Белеке.

Как сообщили 10 февраля в волгоградском клубе, игра не состоялась из-за отказа «железнодорожников» по причине неготовности поля и неуютных раздевалок. Но на этом обсуждение матча не прекратилось

В Twitter пресс-служба узбекистанского клуба оставила комментарий: «Раздевалка — метр на метр, поле — огород, «Ротор» — Волгоград».

На что в «Роторе» ответили: «Было бы желание, ребята».

Раздевалка = Метр на метр

Игра = Отменена

Ротор = Волгоград



Отличное отношение к гостям? https://t.co/UV62srKy8O pic.twitter.com/NoS1tATFh9 — PFC Lokomotiv?? (@LokomotivUzb) February 10, 2021

«Ротор» проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке накануне старта второй части сезона Тинькофф РПЛ. На данный момент волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице с 14 очками.