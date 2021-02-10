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«Ротор» и ташкентский «Локомотив» устроили перепалку с Twitter после отмененного матча

13:55
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Пресс-службы «Ротора» и ташкентского «Локомотива» 10 февраля устроили перепалку в Twitter после отмены контрольного матча в турецком Белеке.

Как сообщили 10 февраля в волгоградском клубе, игра не состоялась из-за отказа «железнодорожников» по причине неготовности поля и неуютных раздевалок. Но на этом обсуждение матча не прекратилось

В Twitter пресс-служба узбекистанского клуба оставила комментарий: «Раздевалка — метр на метр, поле — огород, «Ротор» — Волгоград».

На что в «Роторе» ответили: «Было бы желание, ребята».

«Ротор» проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке накануне старта второй части сезона Тинькофф РПЛ. На данный момент волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице с 14 очками.

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