Появилось видео гола Овечкина за футбольное «Динамо»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин забил в своей первой игре за футбольный клуб «Динамо». Он отличился в игре против блогерской команды «Амкал».

Александр Овечкин, который вывел бело-голубых на поле с капитанской повязкой, забил на 11-й минуте первого тайма. Ассистировал ему в этом моменте нападающий Федор Смолов.

Сразу после забитого мяча Овечкин был заменен и покинул поле.

36-летний хоккеист 24 июня подписал контракт с «Динамо» на этот матч.