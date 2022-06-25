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Сегодня, 20:50

Появилось видео гола Овечкина за футбольное «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото ФК «Динамо».

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин забил в своей первой игре за футбольный клуб «Динамо». Он отличился в игре против блогерской команды «Амкал».

Александр Овечкин, который вывел бело-голубых на поле с капитанской повязкой, забил на 11-й минуте первого тайма. Ассистировал ему в этом моменте нападающий Федор Смолов.

Сразу после забитого мяча Овечкин был заменен и покинул поле.

36-летний хоккеист 24 июня подписал контракт с «Динамо» на этот матч.

Александр Овечкин
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