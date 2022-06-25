Константин Тюкавин оценил игру хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче за «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил игру хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче против «Амкала».

Знаменитый хоккеист открыл счет в этом матче, после чего был заменен.

«Овечкин — топ! Он в потрясающей форме! Его гол? Все правильно сделал — на пятачок скинули, а он в своем стиле!» — сказал Тюкавин «СЭ».

36-летний Овечкин вышел на поле с капитанской повязкой на позиции нападающего.

Днем ранее он подписал с футбольным клубом контракт на один матч. Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо» и болельщиком бело-голубых.