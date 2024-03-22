Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

22 марта, 00:40

Португалия обыграла Швецию в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
21 марта. Португалия — Швеция — 5:2.
Фото Reuters

Сборная Португалии выиграла у Швеции в товарищеском матче — 5:2. Встреча прошла на стадионе имени Д. Альфонсу Энрикеша в Гимарайнше.

В первом тайме португальцы забили три мяча — отличились Рафаэл Леау, Матеуш Нуньеш и Бруну Фернандеш.

Сразу после перерыва Арминдо Брума, вышедший на замену, увеличил преимущество португальской команды. Шведам удалось отыграть один мяч благодаря голу Виктора Дьокереша, но тут же португальцы вернули себе преимущество в четыре мяча — забил Гонсалу Рамуш. В концовке встречи Густав Нильссон забил второй мяч шведской команды.

Товарищеские матчи.
21 мар, 22:45. Estadio D. Afonso Henriques (Гимарайнш)
Португалия
5:2
Швеция
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швеции по футболу
5
0
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачатурянц: «Решение об удалении игрока сборной Сербии было поспешным»

Италия переиграла Венесуэлу. Рондон не реализовал пенальти
Новости
RSS RSS
Все новости