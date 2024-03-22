Италия переиграла Венесуэлу. Рондон не реализовал пенальти

Сборная Италии обыграла команду Венесуэлы в товарищеском матче — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Интер Майами» в Форт Лодердейл.

На 3-й минуте встречи экс-форвард «Зенита» и «Рубина» Саломон рондон мог вывести венесуэльцев вперед, но не реализовал пенальти. В концовке первого тайма команды обменялись голами. Сначала забил итальянский нападающий Матео Ретеги, а затем отличился венесуэлец Дарвин Мачис.

В конце встречи 24-летний итальянец оформил дубль и принес команде победу.