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22 марта, 01:53

Италия переиграла Венесуэлу. Рондон не реализовал пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Саломон Рондон.
Фото AFP

Сборная Италии обыграла команду Венесуэлы в товарищеском матче — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Интер Майами» в Форт Лодердейл.

На 3-й минуте встречи экс-форвард «Зенита» и «Рубина» Саломон рондон мог вывести венесуэльцев вперед, но не реализовал пенальти. В концовке первого тайма команды обменялись голами. Сначала забил итальянский нападающий Матео Ретеги, а затем отличился венесуэлец Дарвин Мачис.

В конце встречи 24-летний итальянец оформил дубль и принес команде победу.

Товарищеские матчи.
22 мар, 00:00. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Венесуэла
1:2
Италия
Саломон Рондон
Футбол
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Италии по футболу
1
2
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